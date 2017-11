Zonnedakenproject Ermelo groeit

Veluwe-Energie is dit voorjaar opgericht op initiatief van Riet Bezemer en richt zich vooral op Ermeloërs die graag duurzaam bezig willen zijn, maar zelf geen ruimte hebben voor zonnepanelen. Als eerste project komen de daken van de Ireneschool, Bernardschool, Julianaschool en De Klokbeker in Ermelo vol te liggen met zonnepanelen. Samen wekken ze 260.000 Kwh op, goed voor de stroombehoefte van ongeveer 80 huishoudens.

VPCO

De VPCO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, red) neemt zelf een aandeel in de zonne-installatie van een school, de overige drie schooldaken zijn voor ouders, particulieren en bedrijven. Zij kunnen voor minimaal 300 euro inleggen in ruil voor jaarlijkse korting op de energiebelasting.

Op de bijeenkomst in De Dialoog kwamen circa 50 geïnteresseerden af. Een deel daarvan gaf meteen de toezegging een aandeel te nemen. Daarmee is nu een derde van het project gedekt. Van Harten: ,,We kunnen in principe beginnen, maar willen graag minstens de vijftig procent halen." Via twee avonden op de Julianaschool (16 november) en Ireneschool (20 november) hoopt Veluwe-Energie nog meer zonneaandelen te verkopen.