Zonnepanelen in Ermelo krijgen hun stroom niet teruggeleverd naar het netwerk, Liander voorspelt landelijk probleem

,,Dit gaat vaker spelen in de toekomst, ook op andere plekken in Nederland,’’ waarschuwt woordvoerder Peter Hofland van netwerkbeheerder Liander maar alvast. ,,Liander investeert dit jaar 900 miljoen euro om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in ons werkgebied te verbeteren, maar we lopen tegen problemen aan. Ook mensen die zonnepanelen op hun huis leggen kunnen hiermee te maken krijgen. Als er te veel zonnepanelen komen in een straat waar de capaciteit van de kabels klein is, bestaat het risico dat panelen soms tijdelijk geen stroom kunnen leveren aan het netwerk. ‘’