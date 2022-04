Zorgen over toekomst van het westelijk buitengebied van Ermelo: ‘Er komt heel veel op ons af’

Dat Horst in beeld is voor grootschalige woningbouw, is geen verrassing voor de buurtvereniging. ,,Het zat eraan te komen’’, zegt Veeningen. ,,We wisten natuurlijk dat de gemeente op zoek is naar locaties voor woningbouw en dat de blik daarbij nadrukkelijk werd gericht op het westelijk buitengebied. Dat neemt niet weg dat het best rauw op ons dak valt.’’