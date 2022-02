Zoveelste chaletbrand op de Veluwe, nu fikt er een vakantiehuisje uit in Ermelo: politie evacueert buren

Chalet op camping in Nunspeet brandt volledig uit: ‘Vuur was te heet om zelf te blussen’

Op camping Groot Grobbenhorst in Nunspeet is een chalet vanochtend volledig uitgebrand. Er was op dat moment niemand in het huisje aanwezig en er zijn dus geen gewonden gevallen. ,,Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zodat werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende chalets.’’

19 juli