Zwemabonnementen in Ermelo fors duurder

Wat is de overeen­komst tussen motorracen en modeltrein­tjes? Vraag het Martin Domburg uit Ermelo maar!

14 september Hij was motorcoureur, tot een zwaar ongeval èn de economische crisis hem velden. Nu werpt Martin Domburg uit Ermelo ziel en zaligheid in een totaal andere passie: modelspoortreintjes. Deze 'gouwe ouwe’ hobby is - mede dankzij corona - aan een opmerkelijke comeback bezig. In Horst opende Domburg deze week zelfs een heuse speciaalzaak.