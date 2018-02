Zwemmen en ontspannen als een koning bij Het Roode Koper in Leuvenum

Oké, het kost dan acht keer zoveel als een ticket voor zwembad Calluna in Ermelo om maar iets te noemen, maar dan heb je volgens woordvoerder Ingrid de Jong ook wat. ,,Dit is dan ook geen openbaar zwembad. Niet te vergelijken. Een luxe dagje uit, in alle rust tussen het groen van het landgoed."

Loungen

Het idee ontstond nadat vorig jaar het nieuwe The Poolhouse is geopend. Het hotel had wel een zwembad, maar dat is volledig op de schop genomen. Onder architectuur, zoals dat zo mooi heet. Landschapsontwerper, tuinarchitect en gebouwenontwerper gingen gezamenlijk aan de slag en bouwden een zwembad, bar, loungeterras en tweede restaurant.

Hoewel in eerste instantie bedoeld voor de hotelgasten, wil Het Roode Kooper nu 'graag een alternatief bieden voor mensen uit de wijde omgeving die op zoek zijn naar een dagje ontspanning aan het water'. Om de beloofde rust en ruimte te garanderen geld wel een maximum aantal van zo'n vijftig gasten. ,,Dus: reserveren is verplicht en vol is vol", zegt De Jong. De prijs zal sowieso een drempel vormen. Entree kost 40 euro per persoon, maar dan heb je wel een ligstoel en een tegoed van 20 euro in het restaurant.