Dit is het Rocket League-team dat ons vertegenwoordigt tijdens de Olympische Spelen

Het team bestaat uit Thomas ‘ThO’ Brinkhorst (speler van Guild Esports in het Verenigd Koninkrijk), Ole ‘Oaly’ van Doorn (speler Wolves Esports in het Verenigd Koninkrijk), Mike ‘Mikeboy’ Verkuijlen en Maarten ‘Oscillon’ van Zee (allebei spelers van Rix.GG in het Verenigd Koninkrijk). Deze selectie, begeleid door de Dutch Esports Academy (DESA), werd recent bekendgemaakt tijdens een live uitzending van de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie.

Op de IWO worden wedstrijden in teams van drie spelers gespeeld in het populaire voetbalracespel Rocket League. Het is nog even de vraag welke drie van deze vier spelers in de basis staan. De eerste open kwalificatieronde, waar eTeamNL aan deelneemt, vindt plaats op donderdag 3 juni en is te volgen via Twitch.