eDivisie-kampioen Jonas weg bij PEC Zwolle: ‘Jammer, maar ik respecteer hun keuze’

Na slechts een jaar verlaat Jonas Ghebrehiwot PEC Zwolle alweer. De jonge FIFA-speler werd in 2019/2020 nog kampioen in de eDivisie, maar kreeg te horen dat PEC Zwolle niet met hem verdergaat omdat ze lokaal talent aan willen trekken. Hij is vastberaden om terug te keren op het hoogste FIFA-niveau van Nederland: ,,Het is zeker de bedoeling dat ik komend seizoen weer eDivisie speel.”

Op 15 februari van dit jaar kwamen acht clubs samen in AFAS Live om uit te vechten wie kampioen van de eDivisie werd. Uiteindelijk kwamen Tony Kok en Jonas Ghebrehiwot van PEC Zwolle als winnaars uit de bus en namen zij 25.000 euro mee naar huis. Ondanks dit succes kreeg ‘Jonna’ afgelopen weekend te horen dat zijn contract bij PEC Zwolle niet wordt verlengd. Ghebrehiwot is momenteel fulltime speler bij Team Bundled, maar zal op zoek moeten naar een nieuwe Nederlandse club als hij weer in de eDivisie wil spelen.

Ghebrehiwot kijkt positief terug op zijn tijd bij Zwolle en de samenwerking met zijn medespelers: ,,Tony Kok, Stefan Vellinga en ik hebben in een korte tijd een heel goede band met elkaar gekregen. We waren heel open naar elkaar en konden het ook buiten FIFA gewoon heel goed met elkaar vinden.” Ook heeft Ghebrehiwot veel geleerd van zijn teamgenoot Tony Kok. ,,Hij is heel sterk op de momenten als het er echt om gaat. Hij heeft hierbij zijn eigen voorbereiding en probeerde mij ook altijd te helpen. Ook leerde hij me dat het niet uitmaakt hoe je wint, áls je maar wint.”

Respect voor het besluit

PEC Zwolle heeft in hun eigen verklaring laten weten dat ze op zoek gaan naar regionaal talent. Via kwalificaties kunnen talentvolle FIFA-spelers de nieuwe esporter van Zwolle worden. ,,Die keuze respecteer ik uiteraard wel’’, reageert Ghebrehiwot. ,,Het is jammer dat mijn contract niet is verlengd, maar nu kijk ik naar de toekomst.”

De regerend kampioen van de eDivisie zit momenteel dus zonder club, maar als het aan hem ligt komt hij terug: ,,Het is zeker de bedoeling dat ik komend seizoen weer in de eDivisie speel, maar ik ben nu pas kort uit mijn contract bij Zwolle en het is dus nog vroeg. Momenteel is er nog niets concreets, maar mijn management Bundled helpt me met het vinden van een nieuwe club. Als er clubs interesse hebben in mij, hoor ik dat via hen. Zelf hoef ik dus niks te doen.” Een voorkeur heeft hij niet. ,,Op dit moment zijn er meerdere spelers in Nederland die op topniveau zitten. Ik vind het belangrijk dat ik het goed kan vinden met mijn toekomstige teamgenoot en dat ik gewoon bij een leuke club speel.”

Zomerstop

Momenteel vermaakt ‘Jonna’ zich met andere dingen dan FIFA, zoals een serie kijken of Call of Duty Warzone spelen: ,,Ik speel nu geen FIFA meer en ik denk dat het wel goed is om even een break te nemen, zodat ik straks weer vol aan de bak kan.” Naar verwachting start het nieuwe eDivisie-seizoen eind oktober. Ghebrehiwot heeft dus nog alle tijd om rond te kijken.

