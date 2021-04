Extreem zeldzame Pokémonkaart geveild voor meer dan 200.000 euro

Fortnite-esporter valt in slaap tijdens toernooi en mist hele wedstrijd

14 maart Fortnite-speler Deyy is tijdens het Fortnite-toernooi EpikWhaleCup in slaap gevallen, waardoor zijn team hem miste bij een van de vijf wedstrijden tijdens de halve finales van het toernooi. Volgens de 15-jarige speler komt zijn slaapgebrek door zijn drukke schoolrooster. Eén van zijn teamgenoten was niet te spreken over het plotselinge dutje.