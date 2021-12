Fortnite tijdelijk offline gehaald voor update, waarschijnlijk 6 december weer online

Het enorm populaire Fortnite zal een dag niet meer speelbaar zijn. Epic Games, de ontwikkelaar van het spel, heeft de servers offline gehaald, waardoor spelers niet meer kunnen verbinden met Fortnite. Dat heeft twee redenen. De eerste reden is om ervoor te zorgen dat spelers zich alvast kunnen opmaken voor het derde hoofdstuk van Fortnite. De tweede reden is onlosmakelijk met de eerste reden verbonden: het kost gewoonweg veel tijd om een update in het spel door te voeren.

Volgende hoofdstuk

Onlangs is het tweede hoofdstuk van het Fortnite-verhaal afgesloten. In dat verhaal zagen we hoe de spelers de strijd tegen de Cube Queen verloren. Als gevolg van die strijd besloot Agent Jones, één van de hoofdrolspelers in het verhaal, om het eiland waar alle actie plaatsvond letterlijk om te draaien om de Cube Queen te verslaan. Dat lukte, maar het gevolg is dat alle spelers nu op zee zijn met een stukje drijfhout, naar aanleiding van de enorme vloedgolf die het omdraaien van het eiland met zich meebracht. Het terugkeren naar het eiland zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid centraal staan in het derde hoofdstuk. Als spelers nu proberen in te loggen, dan zien ze hun personage drijvend in de zee, en zijn ze verplicht het spel weer af te sluiten.