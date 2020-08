Gametoernooi verbreekt eigen record hoogste prijzenpot ooit: 34,33 miljoen dollar

Het jaarlijkse wereldkampioenschap van het spel Dota 2 heeft momenteel de grootste prijzenpot in een gametoernooi ooit, namelijk 34,33 miljoen dollar (ruim 29 miljoen euro). Door aankopen in het spel kunnen spelers bijdragen aan de hoogte van dit bedrag.

De prijzenpot van The International, zoals het WK Dota 2 heet, is tot ongekende hoogten gestegen. Bovenop de 1,6 miljoen dollar die de organisatie beschikbaar stelde is inmiddels zo’n 32,7 miljoen dollar bijgedragen door de community. Spelers van het spel Dota 2 kunnen in het spel aankopen doen. Een percentage van iedere aankoop in de periode voorafgaand aan het WK wordt aan de prijzenpot van het toernooi toegevoegd. Daardoor staat de prijzenpot op het moment van schrijven om precies te zijn op 34.334.847 dollar.

20 dagen sneller

Vorig jaar zette The International het record van de hoogste prijzenpot van een gametoernooi ooit op 34.330.068 dollar. Het record is momenteel dus met ‘slechts’ zo’n 4800 dollar verbroken, maar dit bedrag is wel veel sneller bereikt dan vorig jaar. In 2019 hadden fans 112 dagen nodig om de pot zo hoog te krijgen, terwijl er in 2020 pas 92 dagen zijn verstreken waarbij een percentage van de aankopen in de prijzenpot terecht kwam.

Het WK Dota 2 heeft zijn eigen record van hoogste prijzenpot voor een gametoernooi verbroken. Door bijdragen uit de community is het record uit 2019 al na 92 dagen gesneuveld.

Onduidelijkheid

De vraag is dus waar dit gaat eindigen, helemaal omdat nog niet duidelijk is wanneer het inzamelen van geld stopt. Het evenement zelf staat namelijk nog op losse schroeven. De fysieke editie is door organisatie Valve sowieso al afgelast vanwege de coronacrisis, maar het is tot nog toe onduidelijk of het toernooi überhaupt gespeeld wordt in 2020.