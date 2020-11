Go Ahead Eagles wint eerste periodetitel esports-competitie Keuken Kampioen Divisie

Donderdagavond heeft Go Ahead Eagles de eerste periodetitel van de Rocket League-competitie van de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. In een zinderende finale werd Excelsior met 3-2 verslagen.

Na zeven speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie (KKDEPFC) was het tijd voor de periodefinales. Zes teams stroomden door naar deze play-offs, waar deze teams onderling gingen uitmaken wie de eerste periodetitel zou veroveren.

De beste zes

Excelsior Rotterdam, FC Volendam, SC Cambuur, Telstar, Go Ahead Eagles en TOP Oss deden het in de eerste zeven speelrondes het beste en namen het tegen elkaar op in de play-offs. Er werd in een soort afvalrace gespeeld, waarbij steeds de onderste twee teams tegen elkaar speelden. Eerst troffen TOP Oss en Go Ahead Eagles elkaar, de winnaar moest tegen Telstar enzovoorts.

Het werd voor Go Ahead Eagles een reeks om nooit te vergeten. Ze versloegen achtereenvolgens TOP Oss (3-1), Telstar (3-1), SC Cambuur (3-0) en FC Volendam (3-1). De grote finale werd hierdoor Go Ahead Eagles tegen Excelsior Rotterdam, die in de reguliere competitie op vier punten verschil van elkaar geëindigd waren.

Zinderende finale

Die eindstrijd tussen de nummers 1 en 5 van de competitie werd gemeen spannend. In de eerste game moest er verlenging aan te pas komen om een winnaar uit te roepen. Go Ahead trok aan het langste eind en kwam zodoende met 1-0 voor. De tweede game is echter een prooi voor Excelsior waarmee de score weer in balans kwam.

Game 3 en 4 werden respectievelijk door Go Ahead Eagles en Excelsior gewonnen waardoor er een beslissende vijfde game nodig was. De game gaat lang gelijk op en bij een 1-1 stand moet er ook in deze game verlengd worden. Het is uiteindelijk Go Ahead Eagles dat in die extra tijd de winnende 2-1 weet te maken en de eerste periodetitel weet te winnen.

Volledig scherm De Keuken Kampioen Divisie organiseert de eerste officiële gamecompetitie in hun geschiedenis. Het gaat om het spel Rocket League. Go Ahead Eagles won de eerste periodetitel. © Keuken Kampioen Divisie

Wat is de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie? De Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie is de esports-competitie van de Keuken Kampioen Divisie. 16 Keuken Kampioen Divisie clubs, die worden vertegenwoordigd door fanteams, strijden tegen elkaar in de game Rocket League. Elke periode spelen de teams om de felbegeerde Periodetitel.

