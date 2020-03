Landskampioen PEC Zwolle begint teleurstellend aan nieuwe seizoen eDivisie

LEC Koplopers clashen dit weekend in Europese League of Le­gends-competitie

28 februari Met vier koplopers is de Europese League of Legends-competitie (LEC) spannender dan ooit. Nog nooit gingen er zoveel teams nek-aan-nek na vijf speelrondes. Het is de vraag of het na dit weekend nog steeds zo spannend is.