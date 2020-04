Max Verstappen wint én crasht tijdens simrace

Ook basketbal­com­pe­ti­tie NBA wordt tijdelijk vervangen door game

8 april Sportcompetities worden hard getroffen door de coronacrisis. In Nederland gaat het bijna dagelijks over de voetbalcompetitie, maar in de Verenigde Staten is basketbal juist enorm populair. Nu de NBA, de grootste competitie daar, ook stil is komen te liggen heeft game-ontwikkelaar 2K het NBA 2K Players Tournament bedacht.