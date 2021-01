Record aan flarden: 2,4 miljoen mensen kijken live naar onthulling Fortnite-skin Spaanse streamer

Maurits (26) gaat commentaar geven bij Zuid-Koreaanse es­ports-competitie: ‘Een droom die uitkomt’

7 januari De Nederlandse Maurits Meeusen, die online beter bekend is als Chronicler, is komend seizoen commentator, ook wel shoutcaster genoemd, bij de League of Legends-competitie van Zuid-Korea. Het is een droom die uitkomt voor Maurits, die al jaren fan is van het land én de competitie.