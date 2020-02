Spannende strijd om play-offs gaat vanavond verder in Dutch League

LEC Koppositie Europese League of Le­gends-competitie dit weekend op het spel

21 februari Het is ontzettend spannend in de Europese League of Legends-competitie (LEC). Voorafgaand aan de vijfde speelronde staan G2 Esports, Origen en Misfits Gaming met 6-2 op de gedeelde eerste plaats, op de voet gevolgd drie andere teams. Het is de vraag wie er dit weekend goede zaken doet en de koppositie weet te pakken.