Topfavorieten Ajax, Heracles en PEC Zwolle blameren zich bij start eDivisie

eDivisieHet nieuwe seizoen van de eDivisie is gisteren begonnen. Kampioen PEC Zwolle, verliezend finalist Ajax en titelkandidaat Heracles verloren allen hun eerste duel. Curtis Poole van Ajax was hier duidelijk niet blij mee: ,,Ik ben boos, teleurgesteld en verdrietig.”

Nog geen drie weken geleden won PEC Zwolle de kampioensschaal in een afgeladen AFAS Live. De titelverdediger verslikte zich echter in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in FC Groningen en kent daardoor een ongelukkige start. Over twee wedstrijden waren Nick den Hamer en Levy Frederique van Groningen met 2-1 te sterk voor PEC.

Ook verliezend finalist Ajax kende een valse start van het nieuwe seizoen. In de eerste wedstrijd was Vitesse met 1-0 over twee wedstrijden net een maatje te groot. De teleurstelling was voornamelijk voelbaar bij de Brit Curtis Poole. ,,Ik ben boos, teleurgesteld, verdrietig, hoe je het ook wil noemen. Ik had mogelijkheden waarbij ik goed in positie kwam, maar ik denk dat ik niet de juiste beslissingen heb genomen. Dat is het probleem”, vertelt Poole met een diepe zucht.

Heracles Almelo bijt zich stuk op AZ Alkmaar

Lev Vinken en Bryan Hessing van Heracles Almelo verloren afgelopen seizoen in de halve finale van PEC Zwolle. De heren troffen in de eerste speelronde AZ, dat vorig seizoen de play-offs niet haalde. De club uit Alkmaar, met voormalig eDivisie-kampioen Dani Visser in de gelederen, overrompelde Heracles en won met 2-1 over twee wedstrijden. Bryan Hessing van Heracles was in zijn analyse duidelijk: ,,Ik weet waar het aan ligt, met al die nieuwe tactieken en al die bullshit ben ik gewoon niet goed genoeg op dit moment.”

AZ begint zodoende met vertrouwen aan het nieuwe seizoen. ,,Lev Vinken is de beste speler in de eDivisie, dus ik vind dat ik het knap heb gedaan”, zegt Dani Visser van AZ. Vinken was echter niet zo gecharmeerd van zijn tegenstander: ,,Ik heb vaak tegen Visser gespeeld en win bijna altijd wel. Het enige wat hij kan is achterin rond passen en tijdrekken.” De toon lijkt daarmee gezet voor het nieuwe seizoen.

De ranglijst is perfect in twee delen gesplitst, aangezien er in de eerste speelronde niet gelijk is gespeeld. In de tweede speelronde staat onder andere de Klassieker op het programma. Een mooie mogelijkheid voor Ajax om zich te herstellen van de slechte start.

Uitslagen eDivisie speelronde 1

PSV - Willem II 5-2

Vitesse - Ajax 1-0

Feyenoord - Sparta 2-1

Heracles Almelo - AZ 1-2

FC Groningen - PEC Zwolle 2-1

RKC Waalwijk - ADO Den Haag 0-1

Fortuna Sittard - FC Utrecht 3-1

FC Emmen - FC Twente 3-2

VVV Venlo - sc Heerenveen 1-2