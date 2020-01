‘Voor topwedstrijden als deze ben ik esporter geworden’

In de eerste wedstrijd deelde Heracles Almelo een mokerslag uit aan Vitesse. Lev Vinken zette in de eerste helft flink druk en kwam daardoor op 2-0 voorsprong. Vitesse-speler Tjardo Paliama, die bekend staat om zijn trucjes, kwam niet in de wedstrijd.

Na het veranderen van de formatie gaf de Vitesse-speler nog wat tegengas en wist zelfs een doelpunt te scoren. eDivisie veteraan Lev Vinken prikte er echter snel daarna nog een doelpunt bij om met 3-1 te winnen.

Zelfvertrouwen Heracles pakt goed uit

Met een flinke achterstand moest Renzo Oemrawsingh van Vitesse minstens twee uitdoelpunten scoren in de tweede wedstrijd. Een vrijwel onmogelijke zaak tegen de ervaren Bryan Hessing. De twee bleken aan elkaar gewaagd. Hessing wist snel twee doelpunten te scoren, waardoor Oemrawsingh nog agressiever moest spelen.

Oemrawsingh kwam uiteindelijk terug in het spel en vlak voor het eindsignaal scoorde hij nog een gelijkmaker. Niet genoeg voor de winst, waardoor Vitesse de wedstrijd en koppositie in de eDivisie verloor. Voor Heracles Almelo kwam de overwinning niet als verrassing. ,,Ik had het wel verwacht eerlijk gezegd. Ik zei van tevoren al dat wij favoriet waren. Ik dacht gewoon dat wij gingen winnen’’, aldus Lev Vinken.

PSV speelt slechtste wedstrijd tot nu toe

Jarige job Nick Den Hamer van FC Groningen bleek net als gisteren in bloedvorm. Den Hamer won overtuigend met 2-0 van Yusufcan Ercan van PSV Eindhoven. De Eindhovenaar wist niet wat hem overkwam: ,,Dit was mijn slechtste wedstrijd tot nu toe. Ik heb geen idee waar het aan lag. Het was een hele rare wedstrijd.”

Ook Ali Riza Aygün kon op de PlayStation 4 zijn duel niet winnen van Levy Frederique. Het eindigde in een gelijkspel, hoewel Frederique niet overtuigend was. ,,Ik zat niet lekker in het spel. Nick had met 2-0 gewonnen, waardoor ik meer spanning voelde dan normaal. Ik wilde het niet verpesten.”

Met de winst komt FC Groningen op plek vier en dichterbij de befaamde top twee. De beste twee teams ontwijken de play-offs en gaan direct door naar de finales in AFAS Live volgende maand.

Ajax met geluk voorbij Fortuna Sittard

Ajax maakte afgelopen weken een onverslaanbare indruk. Daar was in speelronde 14 niets van terug te zien. In de eerste wedstrijd kwam Dani Hagebeuk niet voorbij Jason Glas van Fortuna Sittard. Glas creëerde meer kansen dan Hagebeuk, maar wist niet te scoren. Na de wedstrijd was Glas positief. ,,Dani heeft geen uitdoelpunten weten te maken. De nul houden is niet slecht, zeker tegen Dani niet.”

Ajacied Curtis Poole had het in de tweede wedstrijd moeilijk. Toch wist de Engelsman in de 85ste minuut een doelpunt binnen te prikken. Poole gaf in het interview naderhand veel credit aan zijn tegenstander Marc Groenland. ,,Hij heeft het mij erg moeilijk gemaakt en is de beste tegenstander waar ik in de eDivisie tegen gespeeld heb.”

Ajax had de punten hard nodig om play-offs te ontwijken. De Amsterdammers staan op plek drie met een punt achterstand op koploper Heracles Almelo.

Uitslagen eDivisie speelronde veertien

PSV Eindhoven - FC Groningen 0 - 2

AFC Ajax - Fortuna Sittard 1 - 0

Feyenoord - AZ Alkmaar 2 - 0

Heracles Almelo - Vitesse 5 - 3

SC Heerenveen - FC Twente - 2 - 2

Willem II* - FC Emmen 3 - 3

RKC Waalwijk - ADO Den Haag* 2 - 2

FC Utrecht - VVV Venlo 2 - 3

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam 4 - 0