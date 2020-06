Zoontje (8) van Mabel kreeg seksverzoek via Fortnite: ‘Mijn maag draaide om’

Het 8-jarige zoontje van Mabel uit Goirle ontving schokkende teksten via de PlayStation terwijl hij Fortnite speelde. Iemand die zich voordeed als 13-jarig meisje via het spel vroeg de jongen om verkering en zelfs seks. De moeder wil iedereen waarschuwen: ,,Toon interesse in wat je kind online doet.’’

Zo’n twee weken geleden vertelde het 8-jarige zoontje van Mabel trots aan zijn ouders dat hij een vriendinnetje had. Toen Mabel en haar partner vragen stelden, bleek het om een 13-jarig meisje te gaan dat hij via Fortnite op de PlayStation had leren kennen. Ze speelden soms samen en hij was tot over zijn oren verliefd. Mabel en haar man hadden twijfels en gingen op onderzoek uit.



,,Mijn man en ik hadden het samen over de gevaren op internet en dat iedereen zich als een ander voor kan doen”, vertelt Mabel. ,,Toen we aan onze zoon vroegen wat ze dan allemaal tegen elkaar zeiden, mochten we van hem de berichtjes wel lezen. Het begon heel onschuldig met de vraag om samen te spelen, maar al snel ging het de verkeerde kant op. De persoon aan de andere kant vroeg wanneer mijn zoontje thuis was en vrij snel daarna werd er om verkering gevraagd.”

Quote Om de paar berichten stond er ‘ik hou van jou’ en in het laatste bericht stond ‘ik wil seks’. Mijn maag draaide helemaal om Mabel

Verzoek om seks

De gebruikersnaam van de afzender leek verdacht veel op een jongensnaam en de spraakberichten die haar zoon ontving waren vreemd, vertelt Mabel. ,,Het was heel duidelijk geen meisjesstem, maar mijn zoon was helemaal ingepalmd. Hij moest tegen een vriend van hem zeggen dat die stom en irritant was en mocht niks tegen zijn ouders zeggen.”

Verderop in het gesprek ging het helemaal de verkeerde kant op. ,,Om de paar berichten stond er ‘ik hou van jou’ en in het laatste bericht stond ‘ik wil seks’. Mijn maag draaide helemaal om. Mijn zoontje wist niet wat dat betekende en had dus ook niet op dat bericht gereageerd, maar we zijn hier enorm van geschrokken.”

Politie deed niks

Mabel deed melding bij de politie en bij PlayStation van deze kwestie, maar kon naar eigen zeggen op weinig steun rekenen.

,,De politie kon niks doen, omdat het enkel om woorden gaat. Zolang er nog niks écht is gebeurd, konden zij me niet helpen. Ik vind dat echt bizar”, vertelt de ongeruste moeder. ,,Mijn kind moet dus eerst iets overkomen met alle gevolgen van dien, voordat er iets gedaan kan worden.” PlayStation was erg geschrokken van het voorval en raadde aan om aangifte te doen.

,,We hebben de PlayStation voorlopig even afgekoppeld”, vertelt Mabel. ,,We gaan een speciaal account aanmaken zodat we bepaalde dingen kunnen uitschakelen. Dat hij met vriendjes speelt is prima, maar voor die gesprekken moeten wij dan akkoord geven. Nu we dit hebben meegemaakt, vind ik online-gamen een stuk gevaarlijker. Een spelletje moet wel leuk en vooral veilig zijn.”

Advies voor ouders

Tot slot richt de moeder zich tot alle ouders van gamende kinderen. ,,Ik wil ouders zeker waarschuwen en adviseren om interesse te tonen in wat hun kind online doet. Kijk regelmatig mee naar wat er gezegd en gedaan wordt. Kleine kinderen zijn zo makkelijk te beïnvloeden en te goed van vertrouwen. Ouders moeten hun kinderen waarschuwen wat er allemaal kan gebeuren en vooral zorgen dat ze nooit persoonlijke dingen vertellen aan een wildvreemde.”

Quote Het spelen verplaatst zich van de buiten­lucht naar het internet, dus de kinderlok­kers ook Nikki Lee Janssen, HelpWanted.nl

Nikki Lee Janssen, voorlichtingscoördinator van de organisatie Helpwanted.nl, vindt ook dat ouders waakzaam moeten zijn: ,,We zien het afgelopen jaar een stijgende lijn in meldingen van online seksueel misbruik dat via gaming tot stand komt. Of het nu om daadwerkelijk afspreken of ‘slechts’ het uitwisselen van intiem beeldmateriaal gaat.” Janssen wil dus ook benadrukken dat het hier niet om een incident gaat. ,,Absoluut niet. Zoals in sommige speeltuinen ook mensen aanwezig zijn met slechte bedoelingen, zijn die nu ook op internet actief. Het spelen verplaatst zich van de buitenlucht naar het internet, dus de kinderlokkers ook.”

Janssen meldt ook in het kader van deze ontwikkelingen bezig te zijn met een project omtrent dit onderwerp. ,,Om zowel jongeren als ouders te helpen zijn we achter de schermen druk bezig om vanuit Helpwanted.nl op een structurele manier hulp te bieden bij deze problematiek. Juist omdat het niet incidenteel is.”

Het verhaal van Mabel maakt pijnlijk duidelijk dat het voor ouders belangrijk is om te weten hoe ze om moeten gaan met een gamend kind en de eventuele nare situaties die hieruit voortkomen. Expert Koen Schobbers, van het platform Parents of Play, geeft ouders een aantal handvatten: 1. Weet wat voor games je kind speelt ,,Het is goed om te weten welke games je kind precies speelt en hoe deze werken. Heeft de game bijvoorbeeld een ingebouwde chat- of praatfunctie? Is het versturen van berichtjes onderdeel van de game of slechts een aanvullende dienst? Zoek hier informatie over op zodat je weet wat de mogelijkheden zijn.” 2. Vraag zo nu en dan naar online vrienden ,,Wees als ouder nieuwsgierig naar de mensen waar je kind online mee omgaat. Net zoals je zou vragen naar iemand die je kind via school of sporten kent, kun je nu ook eens doorvragen over die ene online vriend waar het steeds over gaat. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe oud diegene is en waar deze (ongeveer) woont. Zo toon je gezonde interesse en blijf je op de hoogte. Zo bouw je ook een gezonde relatie op met je kind en is deze sneller geneigd om bij je aan te kloppen als er iets vreemds gebeurt.” 3. Grijp adequaat in bij incidenten ,,Mocht er onverhoopt toch iets naars gebeuren, is het goed om als ouder direct in te grijpen. Maak een screenshot of foto van de berichten en stuur deze naar de ontwikkelaar van de game. Ook is het goed om eens te kijken of de chatfunctie in de game misschien uitgeschakeld kan worden. Een console zoals de PlayStation heeft de optie tot ‘Ouderlijk toezicht’ waarbij ouders toestemming moeten geven voordat een kind bepaalde handelingen kan verrichten. Dat is een absolute aanrader.”