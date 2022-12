Bij Kelly (30) mag iedereen tijdens kerst aanschuiven: ‘Ik weet hoe het is om dan alleen te zijn’

Eenzaam met kerst? Lijsbeth van de Luister­lijn biedt troost: ‘Iedereen mag er zijn aan de telefoon’

Kerst is het feest van verbinding en gezelligheid. Om met familie en vrienden samen te zijn. Maar wat als je die niet hebt? Dan is daar de Luisterlijn, een landelijk initiatief dat ook een Amersfoortse tak heeft. Trainer en vrijwilliger Lijsbeth Uiterwijk vertelt over haar werk.

22 december