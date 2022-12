De kok in dit buurtrestaurant maakt prachtige bordjes eten, maar mag die kerst-playlist alsjeblieft uit

Het is een gebouwtje dat op een regenachtige decemberavond veel lampjes nodig heeft om aantrekkelijk te zijn. Maar die zijn er niet. Her en der staan restanten van een fijn terrasseizoen en dat was het. Dus naar binnen, waar ik meteen blij word van de toffe inrichting met veel vintage spullen en een stevig brandende gaskachel.

Gedempt bad

De vloeren en plafonds zijn van beton, bij de houten tafels staan oude schoolstoelen en er is een fraaie wit betegelde bar en een open keuken. Een enkele muur heeft behang met daarop levensgrote foto’s van mensen in zwembroek en retrobadpakken.



De naam Brasserie Thialf doet denken aan een sportfaciliteit. Dat is niet zo gek, want op deze plek in het Spijkerkwartier in Arnhem stond ooit een zwembad. Momenteel is het gedempte bad een kinderspeelparadijs dat luistert naar de naam Playground Thialf en in het gebouw is nu dus ook Brasserie Thialf gevestigd.