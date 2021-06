Aangeslagen Mbappé diep door het stof: ‘Ik wilde helpen, maar ik heb gefaald’

Kylian Mbappé heeft zich via sociale media verontschuldigd voor zijn gemiste strafschop op het EK tegen Zwitserland, waardoor Frankrijk werd uitgeschakeld. De 22-jarige aanvaller nam in Boekarest de vijfde penalty, die werd gestopt door de Zwitserse keeper Yann Sommer. ,,Het spijt me. Ik wilde het team helpen, maar ik heb gefaald”, schreef Mbappé.

Mbappé kwam op het EK in vier wedstrijden niet tot scoren. Hij miste tegen Zwitserland in de verlenging, bij een stand van 3-3, een grote kans. In de strafschoppenserie waren alle penalty’s raak, tot Mbappé aan de beurt was. Door zijn misser vloog de wereldkampioen uit het toernooi.

,,Het verdriet is immens na deze uitschakeling, we hebben ons doel niet kunnen bereiken”, aldus de aanvaller van Paris Saint-Germain. ,,Ik weet dat jullie, de fans, teleurgesteld zijn. Ik wil jullie toch bedanken voor alle steun en dat jullie altijd in ons geloven. Het zal moeilijk zijn om in slaap te vallen, maar die ups en downs horen bij de sport waar ik zo van hou. Het belangrijkste is dat we sterker terugkomen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © EPA

De Franse nummer 10 kreeg via Instagram en Twitter steunbetuigingen van onder anderen zijn clubgenoot Neymar en Pelé. ,,Houd je hoofd omhoog, Kylian. Morgen is de eerste dag van een nieuwe reis”, aldus het Braziliaanse voetbalicoon. Bondscoach Didier Deschamps nam Mbappé in bescherming. ,,Hij was vaak beslissend voor ons en nam de verantwoordelijkheid voor deze penalty. Niemand is boos op hem”, aldus Deschamps. ,,We hebben samen magnifieke momenten beleefd, maar nu zitten we vol verdriet. Dit doet pijn.”

‘Geen normale, maar geweldige ploeg’

In het Zwitserse kamp was er sprake van euforie. Bijvoorbeeld bij aanvoerder Granit Xhaka, de uitblinker in Boekarest. ,,We hebben geschiedenis geschreven, alle Zwitsers kunnen heel trots zijn”, zei hij na de gewonnen strafschoppenserie. ,,We zitten nog steeds in het toernooi, we mogen best dromen.” Zwitserland neemt het vrijdag vanaf 18.00 uur in Sint-Petersburg op tegen Spanje, met als inzet een plek in de halve finales van het EK.

Vorig jaar troffen die landen elkaar twee keer in de Nations League. In Madrid won Spanje met 1-0, in Basel eindigde het in 1-1. ,,We kennen Spanje, het is weer een andere tegenstander dan Frankrijk”, aldus Xhaka, die zelf geschorst is voor dat duel. ,,We hebben dezelfde spirit en vechtersmentaliteit nodig.” Daar heeft bondscoach Vladimir Petkovic vertrouwen in. ,,Want ik heb geen normale ploeg, ik heb een geweldige ploeg.” En keeper Yann Sommer, die de held werd: ,,Wat een geweldige voetbalavond, met een prachtig einde. We geven nooit op. Drie of vier keer is het niet gelukt om op EK’s en WK’s door de achtste finales te komen. We zijn een klein voetballand, maar we hebben veel kwaliteit en ervaring in de ploeg. Dat hebben we laten zien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.