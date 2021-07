Aanvoerder Kjaer over Deense eenheid na drama met Eriksen: ‘Het deed iets met de groep’

,,Het is fantastisch, krankzinnig", vertelde Kjaer bij de Deense tv na de 1-2 zege van de Denen op Tsjechië in Baku. ,,We wilden naar Wembley en dat hebben we nu bereikt ook. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat we niet méér willen. We moeten genieten en dan herstellen, want over vier dagen hebben we weer een wedstrijd.”

,,Het deed iets met de groep", aldus Kjaer. ,,We weten nu dat we onder mensen zijn die we kunnen vertrouwen. We weten dat we er voor elkaar zijn als er een probleem is. Dat is fijn en natuurlijk geeft dat Christian ook een goed gevoel, hij weet dat we voor hem spelen. We kunnen blijven gaan, omdat we weten dat we door andere spelers in onze rug gedekt worden.”