Analyse Sjoerd Mossou | Vooral KNVB staat in zijn hemd na onvermijdelijk afscheid De Boer

Rapportcij­fers | Veel (dikke) onvoldoen­des na wanverto­ning Oranje in Boedapest

27 juni Het Nederlands elftal is op het Europees kampioenschap al in de achtste finales uitgeschakeld. Tsjechië was in Boedapest te sterk voor het elftal van bondscoach Frank de Boer, die net als een handvol spelers een (dikke) onvoldoende krijgt. Verslaggever Mikos Gouka legt de elf van Oranje langs de meetlat.