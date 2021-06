Bale en Wales komen naar Amsterdam: nieuw EK-succes in de maak?

In een poule met Italië, Zwitserland en Turkije was het allesbehalve gezegd dat het kleine Wales de achtste finales zou halen, zelfs met de wetenschap dat plek drie een escape had kunnen zijn. Maar mede dankzij aanvoerder Gareth Bale is Wales als nummer twee door naar de achtste finales, waardoor de Welshmen komende zaterdag in Amsterdam de kans krijgen om nog verder te komen in het toernooi.