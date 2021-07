Belgen likken de wonden: ‘De schaamte en het verdriet over het mislukte EK zit diep’

Door Dennis van Bergen



De foto’s op het vliegveld van Charleroi vertellen het verhaal van het Belgische chagrijn. De nacht van vrijdag op zaterdag is het, als een plukje fans van De Rode Duivels is uitgerukt voor de ploeg die enige uren daarvoor door Italië is uitgeschakeld op het EK (2-1). Een blijk van trouw is het van de achterban, lijkt het, ondanks de tamelijk vroege eliminatie op het toernooi. Maar een antwoord van de spelers blijft uit. Verbitterd snellen zij naar huis, de supporters in verbijstering achterlatend. ,,De schaamte en het verdriet over het mislukte EK zit diep”, stelt Jan Ceulemans, een van de beste Belgische voetballers ooit. ,,Of het nu de spelers zijn, de trainers of de supporters: de ontgoocheling is bij iedereen voelbaar.”