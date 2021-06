België nóg grotere EK-favoriet, maar Nederland is een snelle stijger

Spanje stelt wéér teleur, Lewandow­ski bezorgt Polen een punt

19 juni Spanje heeft na de 0-0 tegen Zweden ook de tweede groepswedstrijd op het EK niet gewonnen. In Sevilla speelde de Europees kampioen van 2008 en 2012 met 1-1 gelijk tegen Polen. Robert Lewandowski maakte met een kopgoal na rust gelijk, nadat Álvaro Morata de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong had gezet.