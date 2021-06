Belgische keeper Courtois deelt sneer uit aan Nederland: ‘Wij stoten door en zij liggen eruit’

Courtois had gisteravond met enkele uitstekende reddingen een belangrijk aandeel in de overwinning (1-0) op Portugal. ,,Als je 1-0 voorkomt tegen Portugal, dat zo veel offensief geweld heeft, weet je dat het moeilijk wordt. Zo’n topwedstrijd is nooit gemakkelijk. We hebben de pech dat onze kant van het schema vol topploegen zit, maar we hebben de kwaliteiten om door te stoten. Het is nu afwachten hoe Kevin (De Bruyne, red.) en Eden (Hazard, red.) herstellen", vervolgde Courtois. De Bruyne en Hazard vielen allebei geblesseerd uit.