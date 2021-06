Berry van Aerle over het EK: ‘Laks Frankrijk gaat zijn kop stoten’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: Europees kampioen Berry van Aerle.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„De echte koorts is er nog niet, maar ik ben er wel klaar voor. Ik heb erg veel zin in het toernooi. Om dat koorts te noemen is wat overdreven. Ik kijk gewoon ontzettend uit naar het EK. Zo’n eindtoernooi is altijd ontzettend leuk.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„Ik zou met Van Aanholt op linkback spelen en ik zet ook Gravenberch erin. Hij heeft zich zo goed ontwikkeld. Ik zie hem liever spelen dan Klaassen. Gravenberch is een jong talent en hij is goed aan het doorgroeien. Dan mag je van mij spelen. Ik zet Wijnaldum erin als aanvallende middenvelder en dan Berghuis en Malen op de flanken.”

Volledig scherm De opstelling van Berry van Aerle © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Dat vind ik moeilijk, want ik weet niet in welke opstelling we gaan spelen. Dat ligt natuurlijk ook aan de tegenstander. Het kan zomaar dat Luuk de Jong straks ineens in de spits staat. Ik hoop dat Malen goed blijft spelen. Dat hoop je eigenlijk voor alle spelers natuurlijk, maar de opstelling kan ook zo maar ineens wisselen. Ik kan me goed voorstellen dat tegen bepaalde tegenstanders Luuk de Jong in de spits speelt. ik verwacht wel veel van Depay en Malen. Ik denk dat ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Depay is een grotere naam, maar ik heb niks met namen. Ik heb iets met talenten en voor mij zijn dit twee gelijkwaardige talenten.”

Link: https://www.ad.nl/fun/quizzen/~g229334?preview_token=b52c59ef-a759-4093-b5db-1e3304559216 Link: https://www.ad.nl/fun/quizzen/~g229334?preview_token=b52c59ef-a759-4093-b5db-1e3304559216

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„Zeker niet in de horeca. Er zijn geen grote schermen hier waarop je kunt kijken, anders had ik dat wel gedaan. Als alles echt helemaal open was, had ik het wel leuk gevonden om met grote groepen te kijken, maar voor nu doen we niet te gek. Ik zorg ervoor dat dat alles veilig verloopt. Misschien dat er een vriend langskomt, maar ik hou me wel gewoon aan de regels.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie gaat het EK winnen?

„Ik heb er vertrouwen in dus ik gok gewoon op Nederland. Ik denk dat we een stuk of vijf á zes echte concurrenten hebben. Dan kijk ik vooral naar Frankrijk en Portugal en je moet Duitsland en België ook niet onderschatten. Frankrijk gaat een beetje tegenvallen denk ik. Die zijn al iets te veel door de wol geverfd. Je zag het ook bij de wedstrijd van Jong Oranje, er zat wat laksheid in die Franse ploeg. Die gaan een keer hun kop stoten, zoals ze dat hier in Helmond zeggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.