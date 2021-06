Bijzondere mijlpaal voor Italië met minuten zonder tegendoelpunt

Video Melissa (15) uit Zwolle speelt bij het andere Oranje én het échte Oranje: ‘Een droom die uitkomt’

24 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Zwolle, waar Melissa Schilder, het 15-jarige voetbaltalent uit Stadshagen, vertelt over haar grote Oranjedroom.