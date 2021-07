Bondscoach Southgate trapt op de rem, maar de Engelse fans halen hun schouders op

Van overdreven nederige Belgische fans is geen sprake meer: ‘Ze zijn echt vol Hollands gegaan’

2 juli België staat vanavond massaal achter de Rode Duivels. Het volk rekent op een overwinning op Italië: het zelfbewustzijn is ‘on-Belgisch’ groot, blijkt ook als deze krant de stemming peilt in Turnhout. ,,Het is jammer dat we in de finale niet tegen de Hollanders spelen.”