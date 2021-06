Buitenlandse media bombarderen Oranje tot titelkandidaat: ‘Dit elftal boezemt angst in’

De Britse krant The Guardian ziet Nederland zich ontpoppen tot een team dat de andere landen het liefst ontlopen in de knock-outfase. ,,De 3-5-2 formatie van de bondscoach zal niet langer in twijfel worden getrokken", aldus het dagblad. ,,En het gezond verstand suggereert dat Oranje ook in de achtste finale zondag in Boedapest weer beter voor de dag zal komen.” De BBC spreekt van ‘opnieuw een dominant optreden voor 12.000 fans in de Johan Cruijff Arena’.