Castagne, die zes uur lang geopereerd werd, ontsnapte na botsing op EK aan einde carrière

De breuk aan de arcadeboog - de rand van het bot boven het oog - bij Timothy Castagne was gecompliceerder dan aanvankelijk gedacht. Dat bracht een extra scan in het ziekenhuis van Antwerpen dinsdag voor de operatie aan het licht. Een operatie die tussen de 2 en de 4 uur zou duren, duurde uiteindelijk 6 uur. Én had de blessure drie centimeter hoger geweest, zat zijn carrière erop.

Castagne lag gisteren tussen 15u en 21u op de operatietafel, onder volledige narcose. Daarbij werden verschillende metalen deeltjes rond de oogkas gezet om de breuk beter te laten genezen. Het was een geluk bij een ongeluk, die zware klap met Daler Kuzyaev in de eerste wedstrijd van de Duivels tegen Rusland. Had de impact drie centimeter hoger geweest, dan had Castagne mogelijk neurologische schade opgelopen en was het einde carrière.

Vandaag of morgen mag Castagne het ziekenhuis verlaten en hij moet het de komende vijftien dagen rustig aan doen. In het beste geval mag hij binnen zes weken weer voetballen, al kan het afhankelijk van zijn herstel ook twee maanden duren. De droom om nog op tijd fit te zijn voor een eventuele EK-finale mag Castagne dus definitief opbergen.

,,Dit is echt slecht nieuws”, klonk het eerder bij bondscoach Roberto Martínez, die zijn eerste rechtsback kwijt is. Na Kevin De Bruyne, hersteld van een kleine ingreep aan de oogkas, is het de tweede Rode Duivel in veertien dagen die met een oog-blessure kampt.

Volledig scherm Zijn Russische tegenstanders reageren bezorgd. © BELGA

De harde botsing met Kuzyaev rond de middenlijn riep wellicht ook andere herinneringen op. Castagne heeft ervaring met oogoperaties. In 2015 washij, toen nog speler bij KRC Genk, vier maanden out na een botsing met Waasland-Beveren-speler Ibou. Er werden toen geen breuken vastgesteld, zoals zaterdag, maar de klap liet toch sporen na. Pas na twee maanden en diverse neurologische onderzoeken later werden de gevolgen duidelijk.

Castagne toen: ,,Van kleins af aan lijd ik aan exophorie, een aandoening waarbij de twee ogen een beetje naar buiten gericht staan. Mijn hersenen corrigeerden dat waardoor ik optimaal zag, maar na de botsing met Ibou voelde ik dat mijn zicht achteruitging. Ik zag dubbel, had veel last van migraineaanvallen. Aanvankelijk hoopte ik dat het vanzelf wel zou verbeteren, maar het tegendeel was waar. Mijn zicht verslechterde. Toen ik, in een bekermatch tegen Charleroi, ook nog eens witte vlekken voor mijn ogen zag, voelde ik dat het zo niet verder kon. Ook na vier of vijf scans vond geen enkele dokter een medische oorzaak voor mijn zichtproblemen. Ik maakte me echt wel zorgen. Op die manier kon ik niet op een hoog niveau blijven voetballen.”

Een oogcorrectie verloste hem van zijn ongemakken. Castagne over die ingreep toen: “Een klein sneetje in beide oogspieren heeft ervoor gezorgd dat ik van mijn dubbelzicht verlost ben. De eerste maand na de operatie mocht ik niets doen. Geen televisie, geen computer, geen gsm. Vanaf het moment dat ik me op iets focuste, kreeg ik hoofdpijn. Ik ben vooral opgelucht dat de oorzaak gevonden is, de onwetendheid was voor mij het vervelendste.” De komende weken, ook na de oogoperatie, zal hij het rustig aan moeten doen.

Bij Leicester City, zijn Engelse werkgever, volgen ze het dossier op de voet. Castagne was in zijn eerste seizoen uitgegroeid tot een sterkhouder. Ondanks een vervelende hamstringblessure, die hem tussen oktober en december twee maanden aan de kant hield. Zij hopen dat hun energieke rechterflank bij de start van de voorbereiding weer ongestoord kan trainen.

Volledig scherm Timothy Castagne krijgt nog een knuffel van Romelu Lukaku. © Photo News