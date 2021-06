Column Van Hanegem | Werkelijk iedereen krijgt een podium om een mening te geven, vooral bij de NOS

De trainer van Dumfries bij amateurs: 'Nog nooit iemand gezien die zo gepassio­neerd met voetbal bezig was’

18 juni Na twee speelrondes op dit Europees Kampioenschap heeft Denzel Dumfries (25) zich ontpopt tot de sensatie bij het Nederlands Elftal. Gisteravond kreeg Oranje een strafschop na een overtreding op de aanvallende back en scoorde hij zelf de 2-0. Opvallend genoeg speelde de Rotterdammer tot zijn achttiende bij de amateurs van BVV Barendrecht. Lesley Esajas, zijn trainer toen bij die ploeg, vertelt over Dumfries in een verhaal over zelfvertrouwen, broederliefde en een nooit aflatende inzet.