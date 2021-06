Cristiano Ronaldo evenaart Ali Daei met doelpunt 109 voor Portugal

Ronaldo had flink meer wedstrijden nodig om tot 109 doelpunten te komen als international. De sterspeler van Juventus speelt vanavond zijn 177ste wedstrijd voor zijn land. Ronaldo maakte zijn debuut voor Portugal op 20 augustus 2003 tegen Kazachstan (1-0 winst), toen hij halverwege de wedstrijd mocht invallen voor Luis Figo.



Ronaldo maakte 21 van zijn 109 goals op eindtoernooien: zeven op WK's en liefst veertien op EK's. Hij scoorde daarnaast 31 keer in wedstrijden om WK-kwalificatie en ook 31 keer in wedstrijden om EK-kwalificatie. Verder scoorde Ronaldo 19 keer in oefeninterlands, vijf keer in de Nations League en twee keer op de Confederations Cup in Rusland in 2017.