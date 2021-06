Danny Makkelie leidt openingsduel EK: ‘Een jongensdroom die uitkomt’

Danny Makkelie leidt vrijdagavond (21.00 uur) de openingswedstrijd op het EK. Met zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries fluit de op Curaçao geboren scheidsrechter het duel tussen Italië en Turkije in Stadio Olimpico in Rome. Kevin Blom is de VAR.

De 38-jarige Makkelie floot nog nooit een wedstrijd op het EK of WK. Op het WK van 2018 was hij videoscheidsrechter. Makkelie kreeg tijdens de finale de rol van assistent-videoscheidsrechter toegewezen.

Tijdens zijn EK-debuut krijgt Makkelie assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom fungeert in het Stadio Olimpico als VAR, met Pol van Boekel als een van zijn assistenten in de studio. De Française Stéphanie Frappart fungeert tijdens het openingsduel van het EK als vierde official.

,,Voorheen zat ik thuis met mijn familie op de bank voor de televisie naar het EK te kijken, met schmink op m’n wangen en een oranje sjaal om mijn nek. Nu ben ik zelf onderdeel van het EK, dat is een jongensdroom die uitkomt”, zegt Makkelie die al op 10-jarige leeftijd begon met fluiten.

Het Nederlandse arbitragekorps staat er goed op bij de Europese voetbalbond, zoveel is duidelijk. Net als Engeland, Spanje en Duitsland heeft Nederland twee scheidsrechters op het EK: debutant Makkelie en de tien jaar oudere Björn Kuipers die al aan zijn vijfde eindtoernooi begint. Een primeur voor Nederland.

Twee maanden geleden voerde Makkelie nog een wijziging door in zijn team. Hij nam afscheid van zijn vaste assistent Mario Diks, die kort daarvoor in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal (2-2) niet had gezien dat in de blessuretijd een inzet van Cristiano Ronaldo over de doellijn was gegaan.

,,Het is niet makkelijk om kort voor een eindtoernooi zo’n beslissing te nemen. Je neemt zo’n beslissing ook niet op basis van één wedstrijd”, zegt Makkelie, die Diks verving door Jan de Vries. ,,Maar we hebben het over topsport. De bondscoach selecteert voor een eindtoernooi het beste team en dat geldt voor ons als scheidsrechters ook.”

Volledig scherm Arbiter Bjorn Kuipers maakt zich op voor zijn vijfde eindtoernooi. © ANP

Kuipers deed in de aanloop naar het EK van 2012 hetzelfde. ,,Je moet soms keuzes maken”, zegt de arbiter die al op twee WK’s en twee EK’s floot. ,,Je hebt samen maar één doel en dat is het maximaal haalbare bereiken met de juiste mensen om je heen, die je blindelings kunt vertrouwen. Je denkt toch niet dat Danny op basis van één wedstrijd beslist om een assistent uit zijn team te zetten? Een voetballer die één slechte wedstrijd in Oranje speelt, wordt toch ook niet direct uit het Nederlands elftal gezet?”

Vliegen vanuit Istanbul

De EK-arbiters zitten tijdens het toernooi bij elkaar in Istanbul en vliegen van daaruit naar de speelsteden. Voor de halve finales en de finale van het EK op Wembley verhuizen de arbiters die de beste indruk hebben gemaakt op de UEFA naar Londen.

,,Als wij op die vlucht zitten, dan hebben we in ieder geval tot dat moment een goed toernooi”, aldus Makkelie. ,,We zijn hier met achttien scheidsrechters. Uiteindelijk blijven de besten over.”

