Danny Makkelie leidt openingsduel EK

Rusland tekent officieel protest aan tegen shirt Oekraïne: ‘Dit is propaganda’

8 juni De Russische voetbalfederatie heeft per brief een officieel protest ingediend bij de UEFA tegen het shirt waarmee Oekraïne op het Europees kampioenschap gaat spelen. Het tricot van het land, zondag de eerste tegenstander van Oranje, is volgens de Russen politiek getint. “En dat hoort niet zo te zijn op een sporttoernooi.”