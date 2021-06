De Boer geeft spits voor achtste finale nog niet prijs: ‘Malen kan de internationale top halen’

In de Puskás Arena in Boedapest blikte Frank de Boer vooruit op het achtste finaleduel met Tsjechië, nadrukkelijk wakend voor onderschatting. Over zijn keuze in de spits wilde de bondscoach nog weinig kwijt. ,,Maar dat Donyell Malen een speler is die de internationale top kan halen, is voor mij wel duidelijk.’’

Het optimisme in het land mag dan razendsnel groeien, bondscoach Frank de Boer waakte in Boedapest nadrukkelijk voor al teveel optimisme. In de Puskás Arena wacht morgen een taaie, goed georganiseerde tegenstander.



,,Tsjechië is echt een eenheid. Ze proberen vroeg druk te zetten, maar kunnen als het moet ook meer vanuit de reactie spelen’’, aldus De Boer. ,,Ze hebben veel duelkracht, veel lopende mensen. In de groepsfase hebben ze niet voor niets nog 1-1 gespeeld tegen vice-wereldkampioen Kroatië. Ook tegen België hebben ze in de WK-kwalificatie gelijkgespeeld. Het is gewoon een heel moeilijke tegenstander om te bestrijden. We zullen echt honderd procent moeten zijn om dit team te verslaan.’’

Of Donyell Malen het beste wapen is tegen juist de Tsjechen, of juist Wout Weghorst, wilde De Boer niet kwijt. Glimlachend: ,,Qua aanvallers kun je er op twee manieren naar kijken. Tsjechië probeert snel druk te zetten. Je zou kunnen zeggen dat je snelheid nodig hebt, maar als je niet onder die druk uit komt, heb je juist een aanspeelpunt nodig. We gaan het morgen zien, Donyell of Wout.’’

'Kwaliteiten om internationale top te halen'

Dat Malen in de smaak viel bij het grote publiek na de derde groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië, snapt De Boer wel. ,,Hij heeft in mijn ogen de kwaliteiten om een grote speler te worden, ook internationaal. Maar hij zal dat iedere wedstrijd moeten laten zien. Niet in één wedstrijd, maar in meerdere wedstrijden. Wij zijn er allemaal van overtuigd dat hij de top kan bereiken. Als je een kenner bent, dan zie je gelijk dat hij heel veel kwaliteit heeft.''



Dat Oranje aan de gunstige kant van het speelschema zit, ziet De Boer ook wel, maar de Oranje-bondscoach zegt in dat kader niet zozeer naar de specifieke tegenstanders te kijken. ,,Iedereen mag vinden wat hij vindt, maar we kijken absoluut niet vooruit. Ik vind vooral onze route gunstig qua rustdagen, qua indeling van de speeldagen. Omdat we meer tijd hebben. Maar qua tegenstanders bekijken we het echt per wedstrijd. We hebben echt vol de focus nodig om Tsjechië te verslaan.’’

Het uiteindelijke doel op dit EK is wat De Boer betreft helder. ,,Als we bij de laatste vier eindigen, denk ik dat we het goed hebben gedaan’’, aldus de bondscoach. ,,Maar we willen uiteindelijk alleen maar op een boot in de grachten staan. Dát is ons doel. Niet alleen de finale halen, maar ook winnen. Maar ik heb dat ook al eerder gezegd: er zijn nog zes of zeven teams met dezelfde insteek, teams met heel veel kwaliteiten. Je wordt echt niet zomaar Europees kampioen.’’

Na een relatief zorgeloze groepsfase wordt van Oranje in de knock-outfase een andere mindset gevraagd. Één slechte dag en het toernooi kan meteen voorbij zijn. ,,Daar hebben we voortdurend op gehamerd’’, aldus De Boer. We hebben even de stekker eruit getrokken deze week met een vrije dag. Daarna zijn we eigenlijk weer opnieuw begonnen. We zijn heel scherp geweest op verslapping, continu en met heel de staf, dus ik ben daar helemaal niet bang voor. We zijn daar steeds mee bezig geweest: je mag een dag genieten van een overwinning, daarna moet de focus meteen op de volgende wedstrijd.’’