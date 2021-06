De Boer: ‘Geen twijfel, De Ligt gaat spelen’

Door Sjoerd Mossou

Stellig reageerde bondscoach Frank de Boer op de vraag of Matthijs de Ligt gaat spelen, na de liesblessure die hem tegen Oekraïne aan de kant hield. ,,Ja’’, aldus De Boer, op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Oostenrijk. En glimlachend: ,,Hoor je nog twijfel in mijn stem? Nee toch?’’

Over hoe de rest van het elftal eruit komt te zien, hield de bondscoach zich meer op de vlakte. De terugkeer van De Ligt betekent niet automatisch dat Jurriën Timber, die morgen 20 jaar wordt, moet wijken. ,,Hij doet het fantastisch, dat is duidelijk’’, aldus De Boer. ,,Hoe we precies gaan spelen, zullen jullie morgen wel zien.’’

Tussen de regels door viel uit De Boers woorden op te maken dat er ook nog andere opties zijn dan de simpele wissel De Ligt-Timber. Het is óók een optie dat Daley Blind naar het middenveld of de linksbackpositie verhuist. In dat geval wordt De Ligt de linker centrale verdediger, zoals hij dat ook in de oefenwedstrijd tegen Schotland was.

,,Oostenrijk is wel een ploeg die wil voetballen’’, zegt De Boer. ,,Ze hebben veel spelers van Red Bull, dus dan weet je het wel: jongens met veel loopvermogen. Ze zijn niet bang om druk te zetten. Voor ons wordt het zaak om daar doorheen te voetballen.’’

Ook in dat kader zou een prominente rol voor Blind op het middenveld niet onlogisch zijn: de Ajacied is bij uitstek de man die snel de oplossing ziet wanneer het middenveld onder druk wordt gezet. In de rest van de ploeg vallen niet veel wijzigingen te verwachten na de 3-2 winst op Oostenrijk.

Quote Ik kan er goed mee omgaan, maar voor mijn vrouw is het niet altijd leuk Frank de Boer

,,We kunnen dingen verbeteren, ook in de organisatie bij balverlies, en bij het drukzetten’’, aldus De Boer. ,,Maar de wedstrijd tegen Oekraïne geeft wel het vertrouwen dat we goed op weg zijn.’’

Dat de stemming in het land volledig is omgeslagen, is ook de bondscoach niet ontgaan. ,,Maar als we morgen van Oostenrijk zouden verliezen, kan het óók weer opeens omdraaien’’, zegt De Boer. ,,Zelf hebben we de overtuiging dat we met een missie bezig zijn. Het zou een utopie zijn om iedereen af te sluiten van alle meningen in het land, maar ik probeer de spelers er wel van te overtuigen waar we mee bezig zijn. Ik hoop dat dat kwartje gevallen is, maar voorlopig lijkt dat het geval.’’

Over de negativiteit die voorafgaand aan het EK leefde, haalt De Boer zijn schouders op. ,,Ik kan er goed mee omgaan, maar voor mijn vrouw is het niet altijd leuk. Zo is dat bij spelers ook. De ene trekt zich er niets van aan, de ander is er wat meer mee bezig. Maar het belangrijkste is dat het voetbal er niet onder lijdt. Dat is voorlopig helemaal niet het geval, heb ik het idee.’’

