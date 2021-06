De Boer over 5-3-2 of 4-3-3: ‘Dat maakt niet zoveel uit, in beide systemen kunnen we goed spelen’

,,Het belangrijkste is dat iedereen heel is gebleven. Sommige jongens, Daley Blind en Patrick van Aanholt, hebben eindelijk negentig minuten in de benen. Dat is ook belangrijk. Natuurlijk ben ik zeer tevreden, we eindigen de poulefase met negen punten en een doelsaldo van 8-2", zei De Boer tegen de NOS. Oranje begon nog slordig in de Johan Cruijff Arena, maar kwam na 24 minuten toch op voorsprong via Memphis Depay. De spits van Oranje scoorde na een snelle counter met zijn aanvalspartner Donyell Malen, nadat Noord-Macedonie daarvoor al de paal had geraakt en een buitenspelgoal had gemaakt. ,,Het begin was niet helemaal goed. Je hoopt dat ze honderd procent geconcentreerd zijn, maar ze willen ook geen gele kaart pakken. Dan speel je toch een beetje met de handrem erop, onbewust gaat dat gewoon zo,” zei de bondscoach.

De Boer kreeg vervolgens uiteraard weer vragen over 5-3-2 of 4-3-3 na zijn systeemwissel in de rust, toen hij Steven Berghuis en Jurriën Timber liet invallen voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. ,,Ook in de eerste helft hebben we genoeg kansen gecreëerd, maar in de tweede helft zijn we niet meer zo slordig geweest. Dat was voor mij het grote verschil. Het systeem maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Er stonden net zoveel mensen voorin als voor de rust, alleen de invulling is ietsje anders. Met beide systemen kunnen we goed spelen, dat weten we en hebben we al vaker laten zien.”

Halverwege de tweede helft vielen Wout Weghorst en Quincy Promes in voor Malen en Memphis, die samen met Wijnaldum de uitblinkers waren. ,,Natuurlijk had Wout graag opnieuw in de basis gestaan, maar hij had ook wel verwacht dat ik iets anders wilde proberen. Ik denk dat hij ook hartstikke goed inviel. Hij had pech dat hij de lat raakte met een goed schot. Nee, ik weet nog niet wat ik ga doen in de achtste finale, we weten ook nog niet wie de tegenstander is. Als we meer een aanspeelpunt nodig hebben, kies ik waarschijnlijk voor Wout.”

De Boer blikt met een tevreden gevoel terug op de poulefase, waarin Oranje met negen punten en een doelsaldo van 8-2 overtuigend doorgaat naar de achtste finale van komende zondag in Boedapest. ,,Ik denk dat we bij vlagen wervelend hebben gespeeld, ook vandaag weer. We hebben in alle aspecten progressie geboekt en met de sfeer en het vertrouwen zit het goed.”

