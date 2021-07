De Bruyne speelde met gescheurde enkelbanden: ‘Een mirakel’

En of Kevin De Bruyne gehavend was. Na de exit tegen Italië (2-1), onthulde De Bruyne de exacte diagnose na Portugal: gescheurde ligamenten van de enkel. Toch stond De Bruyne er. ,,Ik voelde veel druk om te spelen.’’

De Bruyne was al blij dat hij had kunnen meedoen. ,,Ik kwam geblesseerd naar dit toernooi en raakte vervolgens weer gekwetst. Het waren voor mij vijf rare weken. Achteraf moet ik zeggen dat het mooi was dat ik nog een paar keer kon spelen. De medische staf heeft een mirakel verricht. Ik kon daarom proberen de ploeg vandaag vooruit te helpen. Dat is niet gelukt, jammer.”

Of dit het laatste EK was van de ‘Gouden Generatie’? ,,Het is duidelijk dat de jeugd groeit. Maar gefaald hebben we ook hier niet. De laatste vier grote toernooien steeds minstens de kwartfinale. Op die exit tegen Wales na, hebben we nooit ontgoocheld.”

Bij de Belgische doelman Thibaut Courtois was kort na de nederlaag al sprake van enige berusting. ,,We hebben verloren van een zeer goede tegenstander. Dat kan. We hebben er alles aangedaan, maar het zat er niet in.”

Toch had hij er lang in geloofd, aldus de keeper van Real Madrid bij Sporza. ,,We begonnen goed en kregen zelfs twee kansen. Daarna sloegen zij toe met twee doelpunten. Vlak voor rust komen wij dan terug door een strafschop. Ik dacht, na de hervatting komen we nog wel gelijk en dan zien we verder. Maar het zat er niet in. Het was net niet vanavond.”

