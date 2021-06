De cijfers achter de fenomenale sprint van Mbappé: kan hij zich meten met Bolt?

video Marcel uit Wezep heeft een oranje leeuw van tien meter voor zijn deur staan. ‘Ze hadden ’m niet groter’

15 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Wezep, waar Marcel van de Poll iets heel bijzonders voor zijn deur heeft staan.