'De invloed van Ronaldo op Portugal is onmetelijk groot, bijna niet uit te leggen aan Nederlanders’

Kauwt Oranje zich naar EK-titel dankzij kauwgom uit Holten? ‘Blij dat ons product zo goed aanslaat’

17 juni Wordt Oranje Europees voetbalkampioen mede dankzij cafeïne-kauwgom uit Holten? Dat gaat Mark Tuitert wat te ver. De oud-topschaatser is wel blij dat zijn product First Energy Gum gretig aftrek vindt bij de voetballers van het Nederlands elftal en tal van andere topsporters. ,,Het is natuurlijk altijd welkom dat rolmodellen uit de sport onze kauwgom gebruiken.’’