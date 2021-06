De Ligt is Van Basten dankbaar voor kritische noot: ‘Je gaat toch kijken wat hij bedoelt’

Door Mikos Gouka



De centrale verdediger wil graag iets doen met de kritische noten, maar heeft geen trek om te kijken naar de resultaten in de andere poules om zo te zien of Oranje de nummer drie in poule F kan ontlopen. Dat is de loodzware groep met Frankrijk, Duitsland en Portugal. ,,Dat heeft toch geen zin’', zegt De Ligt. ,,We zien het wel. We willen naar de finale, het grote doel is het winnen van de cup hier. Maar we moeten het stap voor stap bekijken.’’

Nog meer dan de drie toplanden in groep F heeft Italië indruk gemaakt op Oranje. De overwinningen tegen Turkije en Zwitserland waren overtuigend en hier en daar zelfs indrukwekkend. ,,Ik ken de spelers uit de Serie A. Italië heeft een sterk elftal. Maar we speelden eind vorig jaar in Italië ook tegen elkaar en toen ging het ook goed. Alle landen hebben sterktes en zwaktes. Ook Italië. Verder is het zoals mijn ploeggenoot zegt: naast Italië heeft België het laten zien hier. En Duitsland tegen Frankrijk was een wedstrijd op hoog niveau. Die landen doen echt mee.’’

Lees meer over Oranje

• Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in achtste finales

• Buitenlandse media over ‘superieur’ Oranje: ‘Met flitsen van klasse’

• Vijf conclusies na eerste succes Oranje: luxeprobleem De Boer

• Rapportcijfers Oranje | Bleke Memphis steekt schril af bij Frenkie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar Nederland dus ook. De zes punten uit twee wedstrijden zijn een prestatie op zich, los van de poule waarin de ploeg zit. De groepswinst is al binnen, maar De Ligt snapt dus heel goed dat er nog volop kritiek is op het spel. ,,Daar zijn wij blij mee, alleen hosanna zou helemaal niet goed zijn. We moeten nog dingen verbeteren, maar daar werken we aan. Ja, ik heb de kritiek van Marco van Basten op mij ook meegekregen. Daar doe je wel iets mee, het is niet de eerste de beste die kritiek geeft.’’

Volledig scherm De Ligt. © Pro Shots / Marcel van Dorst ,,Hij kent de Serie A, weet hoe daar wordt verdedigd. Ik ben er blij mee, als iemand als meneer Van Basten iets zegt, ga je toch kijken wat hij bedoelt. Hij heeft het ook over communicatie. Daar zijn we echt mee bezig, maar dat kan altijd beter uiteraard. We hebben straks de derde groepswedstrijd en dan hebben we weer een paar dagen richting de achtste finale in Boedapest. Dan kunnen we verder werken aan ons systeem. Ik ben zelf blij dat ik terug ben. Ik heb niet veel kunnen trainen de laatste weken, dat voel je. Ik kreeg kramp. Maar we zijn heel blij met de winst en het feit dat we groepswinnaar zijn.’’

De Ligt speelde centraal terwijl Stefan de Vrij naar de rechterkant moest in het verdedigende blok van Oranje. De speler van Juventus vindt dat prima. ,,Dat bepaalt de bondscoach, maar Stefan en ik kunnen dat allebei. Ik speel bij Juve centraal en meestal als de laatste man in de defensie, maar daar spelen we met vier verdedigers. Een veredelde oefenwedstrijd tegen Noord-Macedonië op maandag? Zo zou ik het niet willen noemen hoor. Zeker niet. Natuurlijk wil ik spelen. Ik merk dat ik scherper word als ik veel speel. Het is prachtig om aan een EK deel te mogen nemen. Als we naar het stadion gaan zien we al die mensen op straat in het oranje. Het land is er mee bezig, de media zitten er bovenop. In Zeist waar wij zitten, is het rustig. Maar zet de televisie aan en je ziet al die reclames en al die programma’s. Het leeft en dat is mooi.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.