De Roon en Blind bijten van zich af: ‘Misschien ben ik te lang te bescheiden geweest’

VideoKort voor de start van het EK beten Daley Blind en Marten de Roon opvallend van zich af. In Zeist schoof het tweetal aan om met de pers te praten. Blind lijkt inmiddels doodmoe te worden van het feit dat het vaak over zijn gebrek aan snelheid gaat, Marten de Roon lijkt inmiddels wel klaar met de discussie of hij nou wel of niet in Oranje moet staan.

Door Mikos Gouka



Blind was als eerste erg duidelijk. ,,Dat van die snelheid maken jullie groot’', zei de Ajacied. ,,Het is vaak: dit en dat doet hij goed en laten we dan ook maar benoemen dat zijn snelheid een probleem is. Als goed opgesteld staat, kom je weinig in de problemen. Of er ergernis is over dit onderwerp? Nee, helemaal niet. Maar ik zie het anders.’'

Bij Marten de Roon gaat het over meer dan één minpunt. De speler die bij Atalanta Bergamo al jarenlang één van de steunpilaren is, ligt eigenlijk al sinds zijn debuut onder vuur. De Roon werd in Zeist geconfronteerd met zijn eerste helft tegen Georgië, waarin hij dertien keer de bal zou hebben verspeeld. Waar de middenvelder normaal bescheiden reageert, beet hij nu van zich af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Gelukkig leeft de vraag wat ik bij Oranje doe bij jullie en niet bij de bondscoach’' zei De Roon. ,,Het is altijd een kwestie geweest vanaf het moment dat ik er bij kwam. Ik voel me gewaardeerd door de staf. Ik lees niet veel. Het raakt mij zelf niet als er zo over je wordt gesproken, maar mijn omgeving stoort zich er wel eens aan. Dat is soms vervelend. Ik ben stoïcijns. Ik denk dat ik af en toe mijn waarde heb kunnen laten zien.”



,,Zondag tegen Georgië? Dat heb ik teruggekeken", zo vervolgde De Roon. ,,Er was een periode van vijf minuten waarin ik vier slordige passes had. Maar ik had ook balveroveringen, ik probeerde Dumfries een keer weg te steken en dat lukte net niet. Dertien keer balverlies benoemen, dat is altijd makkelijk. Ik vond het over hele wedstrijd niet zo heel spannend of heel slecht. Dat de media dit er uit pikt, prima. Ik baal echt wel van de slordigheden en van de kans voor hun middenvelder, die ik liet lopen. Maar over het algemeen heb ik het zelf geanalyseerd en speelde ik een degelijke wedstrijd.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Roon beaamde lange tijd dat hij best begreep dat er discussie was over zijn positie. Een paar dagen voor het EK lijkt hij daar een punt achter te zetten. Zeker nu er zondag na de 3-0 tegen Georgië letterlijk op een persconferentie werd gevraagd waarom Ryan Gravenberch niet op zijn plek staat. ,,Het begon met Pröpper. Daarna Davy Klaassen, toen Donny van de Beek. En nu Ryan Gravenberch. Een groot talent, maar misschien ben ik te lang te bescheiden geweest. Ik denk dat ik heb bewezen dat ik waarde heb voor dit elftal.’'

Oekraïene

Blind gaf nog aan dat hij fit uit het duel van zondag is gekomen. Hij kan spelen tegen Oekraïne. ,,Mijn enkel. Ik zag zondag geen probleem en nu ook niet. Ik had na die wedstrijd wel een reactie verwacht, maar ik ben goed opgestaan. Ik ben topfit. Of alle lichten op groen staan? Zeker. In de revalidatie hebben we hier en daar grenzen opgezocht, er was natuurlijk sprake van tijdsdruk. Ik wilde niet bij Oranje aansluiten om te revalideren en dan kijken of ik later nog kon meedoen. Ik ben blij dat we dat hebben gehaald. Uiteindelijk hebben we het gered. Ik en en het team om mij heen.’'