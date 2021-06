De smaakmakers van het EK: waarom iedereen weer houdt van Italië

Door Maarten Dekker



Zie ze gepassioneerd meebrullen met hun volkslied, van de oude krijger Giorgio Chiellini (36) tot de miniatuuraanvaller Lorenzo Insigne (1.63 meter). Alle elf tot in de puntjes gesoigneerd, uiteraard. En zie ze daarna als een furieuze harmonica over het veld van het Stadio Olimpico trekken, de tegenstander geen seconde rust of bedenktijd gunnend. In dit Italiaanse team heeft het EK zijn voorlopige publieksfavoriet al gevonden, zoveel is na de 3-0 overwinningen op Turkije en Zwitserland wel duidelijk.