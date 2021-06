De stier van Oranje geeft nooit op: ‘Als Dumfries een wielrenner was, zou hij de hele dag demarreren’

Door Mikos Gouka



Wat zullen ze zondagavond bij FC Dordrecht hebben gedacht toen Denzel Dumfries in de Johan Cruijff Arena stond te stralen met de Heineken Man of the Match Award in zijn handen. De laagvlieger in de eerste divisie had de rechtsback van Oranje ooit op de stoep staan aan de Krommedijk. Of hij een kansje kon krijgen, want hij werd maar niet opgemerkt door de scouts van clubs uit het betaald voetbal. Het antwoord was duidelijk: nee. De club was net gestopt met het ophalen van talenten met busjes en zag de komst van Dumfries helemaal niet zitten.