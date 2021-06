De twee koningen van Manchester vechten nu voor het landsbelang van België en Portugal

Lukaku en België hebben geen an­ti-Ronaldo-plan: ‘Hij kan een beetje jaloers zijn op mijn kracht’

25 juni ,,Ik zal er staan, net als de andere Rode Duivels.” Weg met de romantiek, Romelu Lukaku is klaar om in de achtste finale tegen Portugal te bevestigen dat hij wel degelijk een wereldspits is. ,,Op het WK waren we niet volwassen genoeg. Nu hebben we verschillende manieren om een match te winnen.”