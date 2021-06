De Vrij ziet ruimte voor verbetering bij Oranje: ‘Twee tegendoelpunten wel een smetje’

Door Mikos Gouka



,,Die twee tegendoelpunten dat vind ik als verdediger wel een smetje’', zegt Stefan de Vrij. De speler van landskampioen Internazionale speelde zondag in de Johan Cruijff Arena een prima wedstrijd, maar voelt zich desondanks medeverantwoordelijk voor de het feit dat de tegenstander zomaar opeens weer naast Oranje stond met twee doelpunten die snel achter elkaar vielen. ,,Na Schotland had ik het over communiceren, dat het zo belangrijk is in dit systeem. In elk systeem. We trainen er uiteraard op en we zien echt vooruitgang. Of dat gevoel van die 2-1 en 2-2 dan overheerst bij mij? Nee dat niet, daarom zeg ik ook een smetje, haha.’'