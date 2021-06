Deense bondscoach: ‘Als spelers emotioneel niet in staat zijn om te spelen tegen België, is dat oké’

,,Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen. En het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden”, zei Hjulmand. ,,De afgelopen 24 uur waren goed voor de groep. We weten dat Christian het goed stelt en we zijn weer aan de slag gegaan op het trainingsveld. Er waren lachende gezichten te zien bij de spelers.”

De Denen verloren de eerste wedstrijd uiteindelijk met 1-0. Daags de wedstrijd uitten de spelers kritiek dat ze voor de keuze waren gesteld om de wedstrijd zaterdagavond of zondagmiddag te voltooien. Hjulmand: ,,Ik had de indruk dat wij en de spelers onder druk werden gezet. Er is geen twijfel dat we twee opties kregen van de UEFA. Ik was daar zelf bij, ik weet het. Maar er waren maar twee opties en dat was heel, heel duidelijk.”

Eriksen zelf liet dinsdagochtend van zich horen via sociale media. ,,Ik ben in orde, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed. Nu ga ik de jongens van het Deense team de komende wedstrijden aanmoedigen. Speel voor heel Denemarken”, schreef hij op Instagram.

‘Eeuwig respect’

Namens België sprak verdediger Toby Alderweireld overigens zijn respect uit voor de Deense ploeg. ,,Ik snap dat er heel veel sympathie heerst voor dat land. En terecht ook. Hoe ze met die situatie zijn omgegaan, is ongelooflijk. Misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe het moet. Daarvoor hebben ze mijn eeuwig respect. Toen ik het nieuws vernam, was ik niet meer met mijn eigen wedstrijd bezig”, aldus de verdediger van de Spurs, die Eriksen nog kent van Ajax. ,,Op dat moment ben je gewoon op zoek naar informatie of het goed gaat met hem. Dus niet alleen ik, maar echt iedereen was heel blij en opgelucht toen we tijdens de busrit naar de wedstrijd het nieuws kregen dat hij bij bewustzijn was en zelfs al kon praten. Gelukkig heeft het een positieve wending gekregen en gaat alles goed met hem.”

België en Denemarken treffen elkaar donderdag in Kopenhagen, in hetzelfde stadion waar Eriksen afgelopen weekend in elkaar zakte. De aftrap is om 18.00 uur.

